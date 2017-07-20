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20.07.2017 / 14:29
В Мариуполе на МКР «Черемушки» появился новый игровой комплекс (ФОТО, ВИДЕО)
В Мариуполе открылась новая игровая площадка для детей - это яркий игровой комплекс с каруселями, песочницей, горками и спортивным турником. Открытие состоялось в микрорайоне «Черемушки» Приморского района. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Проект детской игровой площадки был разработан по инициативе жителей и комитета самоорганизации населения «Черемушки» при поддержке Приморской районной администрации.
В реализации идеи помогли Группа Метинвест и общественный союз «Зеленый центр Метинвест». По случаю празднования Дня металлурга и горняка они сделали подарок жителям ул.Новороссийской, 2. Чтобы праздник был насыщенным, сотрудники городского центра внешкольной работы провели для детей игры и конкурсы. А в конце мероприятия всех ребят ожидал сладкий сюрприз.
По словам председателя Приморской райадминистрации Геннадия Семенихина, в последние годы именно «Зеленый центр Метинвест» помогает реализовывать различные программы по благоустройству города.
«За последние два года у нас реализовано 4 проекта по восстановлению естественных источников воды. В этом году реализуется 7 проектов в рамках программы "Город - нашими руками". Кроме этого, в районе реализуется сегодня 22 проекта по "Уютным дворам". Мы надеемся, что все эти проекты благоустройства качественно изменят жизнь жителей Приморского района», - отметил Геннадий Семенихин.
Кроме того, «Зеленый центр Метинвест» планирует в этом году установить в Мариуполе четыре детских игровых комплекса в каждом районе города.
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