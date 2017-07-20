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20.07.2017 / 13:19
Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)
Национальный комитет спорта инвалидов Украины, Спортивная федерация глухих Украины призывают всех болеть за национальную дефлимпийскую сборную команду, которая с 18 по 30 июля 2017 будет бороться за самые высокие награды XXII летних Дефлимпийских игр, передает ilich.in.ua.
Как сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА, суть флешмоба «Ваша поддержка - наша победа!» - проговорить этот слоган языком жестов, записать видео, распространить в Facebook с хэштегом # Дефлимпиада2017 и # ВашаПидтримкаНашаПеремога, таким образом, поддержав дефлимпийцев на их пути к победам.
К флешмобу уже присоединился Донецкий региональный центр по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» и Донецкая областная детско-юношеская спортивная школа для инвалидов.
Напомним, представлять Донецкую область на XXIII летних Дефлимпийских играх будут 6 мариупольцев в трех видах спорта (дзюдо, баскетбол, легкая атлетика): Римма Филимошкина, Евгений Полухин, Марина Погорелова, Андрей Погорелов, Евгений Нехаев, Александр Кузнецов.
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