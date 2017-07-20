20.07.2017 / 13:19



Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)

Национальный комитет спорта инвалидов Украины, Спортивная федерация глухих Украины призывают всех болеть за национальную дефлимпийскую сборную команду, которая с 18 по 30 июля 2017 будет бороться за самые высокие награды XXII летних Дефлимпийских игр, передает ilich.in.ua.

Как сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА, суть флешмоба «Ваша поддержка - наша победа!» - проговорить этот слоган языком жестов, записать видео, распространить в Facebook с хэштегом # Дефлимпиада2017 и # ВашаПидтримкаНашаПеремога, таким образом, поддержав дефлимпийцев на их пути к победам.

К флешмобу уже присоединился Донецкий региональный центр по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» и Донецкая областная детско-юношеская спортивная школа для инвалидов.