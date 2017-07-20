Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 20 июля 2017 года, Четверг
В нашей памяти и наших сердцах
«В бесконечном процессе познания и созидания нет ничего невозможного»
Сплата податку на нерухоме майно у 2017 роцI
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)

20.07.2017 / 13:19

Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)

Национальный комитет спорта инвалидов Украины, Спортивная федерация глухих Украины призывают всех болеть за национальную дефлимпийскую сборную команду, которая с 18 по 30 июля 2017 будет бороться за самые высокие награды XXII летних Дефлимпийских игр, передает ilich.in.ua.

Как сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта ДонОГА, суть флешмоба «Ваша поддержка - наша победа!» - проговорить этот слоган языком жестов, записать видео, распространить в Facebook с хэштегом # Дефлимпиада2017 и # ВашаПидтримкаНашаПеремога, таким образом, поддержав дефлимпийцев на их пути к победам.

К флешмобу уже присоединился Донецкий региональный центр по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» и Донецкая областная детско-юношеская спортивная школа для инвалидов.

Напомним, представлять Донецкую область на XXIII летних Дефлимпийских играх будут 6 мариупольцев в трех видах спорта (дзюдо, баскетбол, легкая атлетика): Римма Филимошкина, Евгений Полухин, Марина Погорелова, Андрей Погорелов, Евгений Нехаев, Александр Кузнецов.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

20.07.2017


17:29   Выставка рисунков детей с Донбасса откроется в Виннице (ФОТО)


17:29   Старые качели vs детские площадки - «Уютный двор» облагораживает Мариуполь (ФОТО, ВИДЕО)


16:53   Проблемы Мариуполя изучила делегация Королевства Дании (ФОТО)


16:10   Фанаты донецкого ФК «Шахтер» смогут сфотографироваться с трофеями «горняков» (ФОТО)


16:08   В ДТП под Мариуполем пострадало пять человек (ФОТО)


15:35   В Мариуполе могут подорожать алкоголь и табак


15:03   Во 2-м туре Премьер-лиги ФК «Мариуполь» сыграет с «Зарей»


14:55   За полгода Донецкая таможня пополнила бюджет страны на 2,4 млрд грн


14:29   В Мариуполе на МКР «Черемушки» появился новый игровой комплекс (ФОТО, ВИДЕО)


13:56   Через КПВВ под Мариуполем в газовом баллоне везли 50 тыс.грн (ФОТО)


13:42   Донецкая область активно работает над созданием индустриальных парков – Жебривский


13:19   Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)


12:41   В Мариуполе планируют заменить 800 километров изношенных водоводов


12:32   Вокруг насосных и Донецкой фильтровальной станции могут создать зоны безопасности


12:04   До конца года получателей субсидий в Мариуполе занесут в Единый госреестр


11:24   За сутки на мариупольском автовокзале дважды изымали наркотики у пассажиров


11:23   На развитие «куркулей» Донетчина выделит около 300 млн грн, - П.Жебривский


10:48   Мариупольец помог дефлимпийской сборной Украины по баскетболу победить Кению


10:18   Через линию разграничения в Донецкой области везли старинные иконы (ФОТО)


10:09   Мариупольская школьница набрала максимальные 200 баллов на ВНО по истории Украины (ФОТО)

Календарь
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
20.07.2017
17:29
Старые качели vs детские площадки - «Уютный двор» облагораживает Мариуполь (ФОТО, ВИДЕО)
16:53
Проблемы Мариуполя изучила делегация Королевства Дании (ФОТО)
16:08
В ДТП под Мариуполем пострадало пять человек (ФОТО)
15:35
В Мариуполе могут подорожать алкоголь и табак
15:03
Во 2-м туре Премьер-лиги ФК «Мариуполь» сыграет с «Зарей»
14:29
В Мариуполе на МКР «Черемушки» появился новый игровой комплекс (ФОТО, ВИДЕО)
13:56
Через КПВВ под Мариуполем в газовом баллоне везли 50 тыс.грн (ФОТО)
13:19
Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)
12:41
В Мариуполе планируют заменить 800 километров изношенных водоводов
12:04
До конца года получателей субсидий в Мариуполе занесут в Единый госреестр
11:24
За сутки на мариупольском автовокзале дважды изымали наркотики у пассажиров
10:48
Мариупольец помог дефлимпийской сборной Украины по баскетболу победить Кению
10:09
Мариупольская школьница набрала максимальные 200 баллов на ВНО по истории Украины (ФОТО)
09:33
Мариупольские предприятия будут работать без печатей?
09:01
Из-за ремонтных работ часть Приморского района Мариуполя будет без воды
Все новости
Новости Украины и Мира
20.07.2017
17:29 Выставка рисунков детей с Донбасса откроется в Виннице (ФОТО)
16:10 Фанаты донецкого ФК «Шахтер» смогут сфотографироваться с трофеями «горняков» (ФОТО)
14:55 За полгода Донецкая таможня пополнила бюджет страны на 2,4 млрд грн
13:42 Донецкая область активно работает над созданием индустриальных парков – Жебривский
12:32 Вокруг насосных и Донецкой фильтровальной станции могут создать зоны безопасности
11:23 На развитие «куркулей» Донетчина выделит около 300 млн грн, - П.Жебривский
10:18 Через линию разграничения в Донецкой области везли старинные иконы (ФОТО)
09:05 Кабмин привязал выплату зарплат на предприятиях неподконтрольного Донбасса к Минским договоренностям
19.07.2017
17:36 «Шрамы моего города»: дети Донбасса сняли ролики о жизни на войне (ВИДЕО)
15:50 За специальное использование воды предприятия Донетчины оплатили почти 85 млн грн
14:26 Лукашенко в Украине будет говорить о Донбассе, торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничества
12:50 Мы должны сфокусироваться на Донецкой и Луганской областях, - глава «Укравтодора» (ФОТО)
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования