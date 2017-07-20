20.07.2017 / 12:41



В Мариуполе планируют заменить 800 километров изношенных водоводов

Мариуполю предстоит полностью заменить 800 км труб, 40 из них уложат в 2017 году. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

По информации мэра Мариуполя Вадима Бойченко, для полного решения проблемы потерь воды городу нужны большие инвестиции. На обновление водоводов уже направлено 230 млн грн из средств UNICEF, бюджета города и области. В Мариуполе еще предстоит заменить 800 км труб.

Городской голова отметил, что в среднем замена одного километра трубы обходится сейчас в 1 млн 200 тыс. грн.

Заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут уточнил, что в прошлом году в Мариуполе произведена замена около 30 км трубопроводов. В этом году поставлена задача заменить более 40 км изношенных труб.