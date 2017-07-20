20.07.2017 / 12:04



До конца года получателей субсидий в Мариуполе занесут в Единый госреестр

До конца года мариупольские получатели субсидий будут занесены в Единый государственный реестр, который, по решению Кабмина, создадут в Украине до конца года, передает ilich.in.ua со ссылкой на Правительственный портал.



19 июля Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".



Указанным актом предусматривается внесение информации о назначенных субсидиях в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.