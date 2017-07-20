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Главная / Лента новостей / До конца года получателей субсидий в Мариуполе занесут в Единый госреестр

20.07.2017 / 12:04

До конца года получателей субсидий в Мариуполе занесут в Единый госреестр

До конца года мариупольские получатели субсидий будут занесены в Единый государственный реестр, который, по решению Кабмина, создадут в Украине до конца года, передает ilich.in.ua со ссылкой на Правительственный портал.

19 июля Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

Указанным актом предусматривается внесение информации о назначенных субсидиях в Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

В Кабмине считают, что это позволит наладить единый государственный учет получателей субсидии, повысит эффективность оказания соответствующей помощи населению.

Согласно постановлению, реестр будет создан до 20 декабря 2017 года.

Держателем реестра определено Министерство социальной политики, а информацию о назначенных субсидиях включать в реестр будут структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городах госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов, которые назначают субсидии.

  
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15:03
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14:29
В Мариуполе на МКР «Черемушки» появился новый игровой комплекс (ФОТО, ВИДЕО)
13:56
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13:19
Мариупольцы могут присоединилась к флешмобу «Ваша поддержка - наша победа!» в поддержку дефлимпийцев (ВИДЕО)
12:41
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12:04
До конца года получателей субсидий в Мариуполе занесут в Единый госреестр
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