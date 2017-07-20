20.07.2017 / 10:09



Мариупольская школьница набрала максимальные 200 баллов на ВНО по истории Украины (ФОТО)







Ученица мариупольской ОШ №34 Руслана Титова набрала максимальный балл на внешнем независимом оценивании по истории Украины, пишет ilich.in.ua.

«Историю я учила только потому, что она мне нравится. Для меня школьный курс по истории Украины был увлекателен в качестве интересной информации об эпохальных событиях», – говорит Руслана.

При этом мариупольчанка обошлась без репетиторов, и, по ее словам, огромная заслуга здесь принадлежит ее школьному преподавателю курса истории – Наталье Зинченко.

«У меня был просто великолепный учитель! Ее методика заключалась не в простом заучивании дат и событий, она учила нас думать, обращать внимание на причинно-следственную связь, понимать, почему произошло то или иное событие, на ее уроках было очень увлекательно», - рассказывает Руслана.

По словам школьницы, все, что нужно для успешной сдачи экзамена, – натренированная память, упорство и искренняя любовь к предмету.

«Никаких особых техник для запоминания цифр посоветовать не могу, сама их не использовала», - делится секретом успеха Руслана и отмечает, что для подготовки к оцениванию использовала лишь пособие 2011 года.