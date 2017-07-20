|
20.07.2017 / 10:09
Мариупольская школьница набрала максимальные 200 баллов на ВНО по истории Украины (ФОТО)
Ученица мариупольской ОШ №34 Руслана Титова набрала максимальный балл на внешнем независимом оценивании по истории Украины, пишет ilich.in.ua.
«Историю я учила только потому, что она мне нравится. Для меня школьный курс по истории Украины был увлекателен в качестве интересной информации об эпохальных событиях», – говорит Руслана.
При этом мариупольчанка обошлась без репетиторов, и, по ее словам, огромная заслуга здесь принадлежит ее школьному преподавателю курса истории – Наталье Зинченко.
«У меня был просто великолепный учитель! Ее методика заключалась не в простом заучивании дат и событий, она учила нас думать, обращать внимание на причинно-следственную связь, понимать, почему произошло то или иное событие, на ее уроках было очень увлекательно», - рассказывает Руслана.
По словам школьницы, все, что нужно для успешной сдачи экзамена, – натренированная память, упорство и искренняя любовь к предмету.
«Никаких особых техник для запоминания цифр посоветовать не могу, сама их не использовала», - делится секретом успеха Руслана и отмечает, что для подготовки к оцениванию использовала лишь пособие 2011 года.
К слову, в нашей области восемь рекордсменов, которые набрали максимальные 200 баллов. Всего же в нынешнем году сдавали ВНО более 240 000 школьников. По украинскому языку и литературе 2644 человека в стране набрали 195 баллов и выше, по истории Украины – 1169, английскому – 1528, а по математике – 1016.