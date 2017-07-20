20.07.2017 / 09:33



Мариупольские предприятия будут работать без печатей?

Вступил в силу закон об отмене использования печатей юридическими лицами и физическими-лицами предпринимателями на официальных документах, передает ilich.in.ua.

Согласно ему, из законодательства исключается требование об обязательном использовании печатей (независимо от их наличия у субъектов хозяйствования), исключается возможность признания документа (соглашения, соглашения) недействительным (незаключенным, несовершенным) в связи с отсутствием оттиска печати.

Кроме того, исключается необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления. Также документом устанавливается админответственность за вымогательство госорганом или органом местного самоуправления наличия оттиска печати на официальном документе.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими-лицами предпринимателями" вступил в силу 19 июля 2017 года.