19.07.2017 / 17:37



Мариупольцев приглашают на выставку, посвященную 10-летию международного фестиваля Куинджи

В мариупольском Центре современного искусства им. А. Куинджи открылась выставка живописи из фондов Центра, посвященная 10-летию международного фестиваля Архипа Куинджи. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

В одном зале Центра современного искусства представлено порядка 70 работ как украинских художников прошлых лет, так и современников. Среди них есть картины 80-х годов Александра Кечеджи и совсем недавние Александра Малаховского.

«Здесь нет случайных работ, здесь нет работ, которые попали нам, как пасхальные яйца. Это работы, над которыми и наши фондовики, и наши художники, и наши реставраторы трудились. Поэтому я считаю, что это определенная победа, особенная будет благодарность всем тем, кто придет», - комментирует директор Центра современного искусства им. А. Куинджи Ирина Волкова.

На выставке мариупольцы смогут увидеть жанровые композиции, пейзажи и натюрморты мариупольских, одесских, львовских, киевских, ужгородских и черкасских авторов. Можно даже увидеть графику, которую создал местный художник Владимир Татар.

«Я пытался переплести сюжетную линию, соприкоснуть ее с мифологией Древней Грецией и Древнего Рима. Все, что завязано на нашей истории и связано с культурой Ветхого Завета, Нового Завета. Я постарался все это представить в своей графике», - рассказывает художник Валерий Татар.