19.07.2017 / 16:59



Власти Мариуполя проверят работу жилищно-коммунальных предприятий

Власти Мариуполя начнут тщательные проверки работы ЖКП по обслуживанию горожан до их реорганизации. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

На прошедшем заседании исполкома Мариуполя руководству департамента РЖКИ поручено организовать проверку актов выполненных работ предприятиями при обслуживании жителей. Проверке подлежат акты выполненных работ как на дома, которые находятся пока в управлении коммунальщиков, так и на те многоквартирные дома, которые перешли в ОСМД, но не имеют пока банковского счета и обслуживаются ЖКП в период от одного до четырех месяцев.

Эти меры предприняты для того, чтобы качество обслуживания в переходный период не снизилось, а получаемые от жильцов средства направлялись на содержание домов максимально эффективно.