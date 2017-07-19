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19.07.2017 / 16:59

Власти Мариуполя проверят работу жилищно-коммунальных предприятий

Власти Мариуполя начнут тщательные проверки работы ЖКП по обслуживанию горожан до их реорганизации. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

На прошедшем заседании исполкома Мариуполя руководству департамента РЖКИ поручено организовать проверку актов выполненных работ предприятиями при обслуживании жителей. Проверке подлежат акты выполненных работ как на дома, которые находятся пока в управлении коммунальщиков, так и на те многоквартирные дома, которые перешли в ОСМД, но не имеют пока банковского счета и обслуживаются ЖКП в период от одного до четырех месяцев.

Эти меры предприняты для того, чтобы качество обслуживания в переходный период не снизилось, а получаемые от жильцов средства направлялись на содержание домов максимально эффективно.

Теперь ЖКП будут предоставлять подробные ежемесячные отчеты о проделанной работе, которые будут проверяться.

  
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14:36
В Мариуполе рекордсмен Европы и мира проведет мастер-класс по плаванью (ФОТО)
13:57
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13:20
Вузы Мариуполя получили более 700 фиксированных бюджетных мест
12:44
Мариупольцев предупреждают о временном изменении движения трамвайных маршрутов
12:16
Мариуполю угрожает нехватка питьевой воды, - Министр
11:44
У полиции Донетчины в Мариуполе новый руководитель (ФОТО)
11:10
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15:50 За специальное использование воды предприятия Донетчины оплатили почти 85 млн грн
14:26 Лукашенко в Украине будет говорить о Донбассе, торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничества
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