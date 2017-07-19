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19.07.2017 / 15:45
Стоимость кубометров газа для мариупольцев повышаться не будет, - Кабмин
Кабинет министров Украины рассмотрел финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» и решил оставить без изменения цены на газ для населения. Об этом написал вице-премьер Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook, передает ilich.in.ua.
«Повышение цены на газ не будет. Финансовый план „Нафтогаза“ одобрен правительством при условии сохранения цены на газ по состоянию на 1 апреля 2017 года», - написал Розенко.