19.07.2017 / 15:45



Стоимость кубометров газа для мариупольцев повышаться не будет, - Кабмин







Кабинет министров Украины рассмотрел финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» и решил оставить без изменения цены на газ для населения. Об этом написал вице-премьер Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook, передает ilich.in.ua.