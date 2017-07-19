19.07.2017 / 15:11



В Мариуполе восстановят разрушенные фасады домов у Театральной площади (ФОТО)







В Мариуполе планируют разработать проект по восстановлению разрушенных фасадов домов у Театральной площади. Об этом рассказала начальник главного управления градостроительства и архитектуры Александр Каверин, сообщает MRPL.CITY.

«У нас есть идея благоустроить к 240-летию Мариуполя Театральную площадь. Часть этой большой работы уже начата с Административной площади, после чего мы планируем продвинуться к драмтеатру. В настоящее время рассматриваются варианты замены асфальта на булыжную мостовую. Также хотелось бы привести в порядок дома у театрального кольца по пр. Мира и ул. Куинджи – обновить элементы под крышами, восстановить декор, а сами здания покрасить. Утеплять дома со шпилями при реставрации мы, к сожалению, не можем, поскольку они являются памятниками архитектуры», - сказал Александр Каверин.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос определения заказчика.

«Пока это прожекты, сам проект будет потом. В целом Мариуполь богат на здания с интересным архитектурным решением – в городе до 180 исторических зданий. Если их отреставрировать, мы привлечем большую группу туристов. К сожалению, пока на это недостаточно финансирования», - отметил архитектор.