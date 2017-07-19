19.07.2017 / 14:36



В Мариуполе рекордсмен Европы и мира проведет мастер-класс по плаванью (ФОТО)







Для юношей 10-15 лет на берегу Азовского моря стипендиат Мариупольского городского совета, заслуженный мастер спорта и многократный рекордсмен Европы и мира Даниил Чуфаров проведет урок плавания. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Мастер-класс состоится 20 июля в 11:00 возле водной станции "Маркохим" Приморского района.

Как рассказал тренер-преподаватель по греко-римской борьбе КДЮСШ «Атлетик» Андрей Матийченко, мероприятие для юных спортсменов пройдет насыщенно.

"На оборудованном пляже для воспитанников спортивной школ и пришкольных лагерей ГЦВР пройдут ознакомительные лекции по технике безопасности: как держаться и правильно вести себя летом на воде и сами водные упражнения. Кроме того, организованы конкурсы и викторины с призами от Донецкого областного центра «Спорт для всех»", - уточнил Андрей Матийченко.