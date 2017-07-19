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19.07.2017 / 14:36
В Мариуполе рекордсмен Европы и мира проведет мастер-класс по плаванью (ФОТО)
Для юношей 10-15 лет на берегу Азовского моря стипендиат Мариупольского городского совета, заслуженный мастер спорта и многократный рекордсмен Европы и мира Даниил Чуфаров проведет урок плавания. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Мастер-класс состоится 20 июля в 11:00 возле водной станции "Маркохим" Приморского района.
Как рассказал тренер-преподаватель по греко-римской борьбе КДЮСШ «Атлетик» Андрей Матийченко, мероприятие для юных спортсменов пройдет насыщенно.
"На оборудованном пляже для воспитанников спортивной школ и пришкольных лагерей ГЦВР пройдут ознакомительные лекции по технике безопасности: как держаться и правильно вести себя летом на воде и сами водные упражнения. Кроме того, организованы конкурсы и викторины с призами от Донецкого областного центра «Спорт для всех»", - уточнил Андрей Матийченко.
После мастер-класса паралиемпиец Даниил Чуфаров расскажет участникам о своей спортивной карьере. Возможно, чтобы закрепить навыки плавания у подростков, мероприятия станут регулярными.