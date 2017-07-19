19.07.2017 / 12:16



Мариуполю угрожает нехватка питьевой воды, - Министр Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет об отсутствии качественной питьевой воды на Донбассе и об угрозе нехватки воды в Мариуполе, передает ilich.in.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина. Министр отметил, что на Донбассе существует проблема высокого уровня минерализации воды, а система очистки была построена еще в советское время и устарела.



"Сейчас уровень примесей в воде очень высокий и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе", - сказал В.Черныш.



При этом он добавил, что часть "Южнодонбасского водоканала", который поставляет воду из Северского Донца в Мариуполь проходит по неподконтрольной территории, где он поврежден.



"Поставки воды упали, видимо, есть повреждения, но оценить их, а, тем более, ликвидировать мы не можем. Результат - система водоснабжения неэффективна: идут потери воды, электричества, падает качество воды", - добавил министр.



По его словам, поставки воды в Мариуполь упали до очень низкого уровня, и в городе могут испытывать потребность в питьевой воде, а та, что поступает - низкого качества.



При этом министр подчеркнул, что уменьшение поставок и нехватка объемов воды не означает, что население города останется совсем без воды. В.Черныш также считает, что у местных властей есть ресурсы для решения вопроса водоснабжения.