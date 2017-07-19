19.07.2017 / 11:44



У полиции Донетчины в Мариуполе новый руководитель (ФОТО)

Виталий Невгад





Работу генерала Вячеслава Аброськина в Мариуполе по достоинству оценили в МВД - на совещании в Министерстве Арсен Аваков назначил Вячеслава Аброськина первым замом Нацполиции Украины, главой полиции Донецкой области назначен полковник Виталий Невгад, ранее работавший заместителем Аброськина. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности, и это - в прифронтовой области! Парадоксально, но Мариуполь - один из самых безопасных городов страны! Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей», - отметил работу Аброськина министр МВД Арсен Аваков в соцсетях.

