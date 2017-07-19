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19.07.2017 / 10:32

В Мариуполе проводят плановое обслуживание системы оповещения населения

Сегодня в Мариуполе проводится плановое обслуживание системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua.

«В связи с проведением планового обслуживания системы оповещения населения  Мариуполя 19 июля 2017 в 9:00 11 минут произошло срабатывание сирен», - говорится в сообщении ведомства.

В случае возможного повторения сигналов, просьба соблюдать спокойствие. Об окончании плановых работ будет сообщено дополнительно.

  
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