19.07.2017 / 10:32



В Мариуполе проводят плановое обслуживание системы оповещения населения Сегодня в Мариуполе проводится плановое обслуживание системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает ilich.in.ua. «В связи с проведением планового обслуживания системы оповещения населения Мариуполя 19 июля 2017 в 9:00 11 минут произошло срабатывание сирен», - говорится в сообщении ведомства. В случае возможного повторения сигналов, просьба соблюдать спокойствие. Об окончании плановых работ будет сообщено дополнительно.