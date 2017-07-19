19.07.2017 / 10:16



«Гастролеры» из Мариуполя совершили ряд краж в Запорожье (ФОТО)







В Запорожье задержали банду серийных грабителей из Мариуполя. Об этом пишет «Вся власть», передает ilich.in.ua. «В Коммунарском районе Запорожья правоохранители задержали банду из трех человек, которая совершила ряд краж в областном центре», - пишет издание. Как сообщили сотрудники ГУНП в Запорожской области, задержанные мужчины - жители Мариуполя. Установлено, что они совершили пять краж в Запорожье. Троих мужчин задержали в рамках ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом). Устанавливается причастность злоумышленников к другим преступлениям.