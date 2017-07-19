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Главная / Лента новостей / «Гастролеры» из Мариуполя совершили ряд краж в Запорожье (ФОТО)

19.07.2017 / 10:16

«Гастролеры» из Мариуполя совершили ряд краж в Запорожье (ФОТО)





В Запорожье задержали банду серийных грабителей из Мариуполя. Об этом пишет «Вся власть», передает ilich.in.ua.

«В Коммунарском районе Запорожья правоохранители задержали банду из трех человек, которая совершила ряд краж в областном центре», - пишет издание.

Как сообщили сотрудники ГУНП в Запорожской области, задержанные мужчины - жители Мариуполя. Установлено, что они совершили пять краж в Запорожье.

Троих мужчин задержали в рамках ст. 208 УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом).

Устанавливается причастность злоумышленников к другим преступлениям.

  
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16:59
Власти Мариуполя проверят работу жилищно-коммунальных предприятий
16:18
За сутки мариупольцы обогатили мошенников на 25 тыс.грн
15:45
Стоимость кубометров газа для мариупольцев повышаться не будет, - Кабмин
15:11
В Мариуполе восстановят разрушенные фасады домов у Театральной площади (ФОТО)
14:36
В Мариуполе рекордсмен Европы и мира проведет мастер-класс по плаванью (ФОТО)
13:57
Мариупольцы могут помочь собрать детей Донбасса к новому учебному году
13:20
Вузы Мариуполя получили более 700 фиксированных бюджетных мест
12:44
Мариупольцев предупреждают о временном изменении движения трамвайных маршрутов
12:16
Мариуполю угрожает нехватка питьевой воды, - Министр
11:44
У полиции Донетчины в Мариуполе новый руководитель (ФОТО)
11:10
ФК «Мариуполь» после первого тура нового сезона Премьер-лиги занимает 8 место (ТАБЛИЦА, ВИДЕО)
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15:50 За специальное использование воды предприятия Донетчины оплатили почти 85 млн грн
14:26 Лукашенко в Украине будет говорить о Донбассе, торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничества
12:50 Мы должны сфокусироваться на Донецкой и Луганской областях, - глава «Укравтодора» (ФОТО)
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