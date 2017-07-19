19.07.2017 / 09:42



В Мариуполе техобслуживание приборов учета войдет в тариф за отопление? (ВИДЕО) ККП «Мариупольтеплосеть» обратилось к городской власти с предложением передать им на баланс все теплосчетчики многоэтажек. Такую инициативу руководство коммунально-коммерческого предприятия предложило на заседании депутатской комиссии, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ. Техническое обслуживание приборов учета внесут в тариф по оплате отопления и носить счетчики на поверку больше не придется, как раньше – уверяют монополисты тепловой энергии. «На сегодняшний день у нас приборами тепловой энергии оборудованы 1246 домов. Там установлено 1382 прибора учета тепловой энергии. «Мариупольтеплосеть» будет выполнять полностью техническое обслуживание: госпроверку и все, что связано с ремонтными работами по данным приборам учета. Следующий шаг - «Мариупольтеплосеть», как основной лицензиант по выработке тепловой энергии, включит в тариф услуги по техобслуживанию и это будет на постоянной основе, и мы будем знать, что у нас есть одно предприятие, у которого на балансе есть данные приборы, и знать, к кому обращаться по данному вопросу» , - сказал директор Департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Игорь Бабек .



