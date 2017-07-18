18.07.2017 / 09:43



В Мариуполе проведут масштабный ремонт Городского дворца эстетического воспитания

В Мариуполе начнут масштабный ремонт в Городском дворце эстетического воспитания примерной стоимостью 13 миллионов гривен. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Учреждение посетили руководитель Донецкой областной организации Радикальной партии Валерия Заружко, глава мариупольской ячейки партии Александр Лашин и заместитель городского головы Ксения Сухова.

Депутаты от Радикальной партии смогли получить на реконструкцию 2 миллиона гривен из государственного бюджета из общих 13 млн гривен. В здании будут проведены следующие работы: фасадные работы, восстановление отмостков, замена остекления и благоустройство территории.

В спортивной школе, расположенной на базе учреждения, также планируется произвести ремонт, чтобы дети с удобством могли заниматься художественной гимнастикой, плавать в бассейне и брать уроки танцев в хореографическом классе.

Директор городского дворца эстетического воспитания Геннадий Викатто отметил, что кружкам и секциям всегда уделяется меньше внимания, чем общеобразовательным заведениям.