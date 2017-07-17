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17.07.2017 / 17:33

Мариупольский технический лицей реконструируют за 30 млн грн

В Мариуполе произведут масштабный ремонт технического лицея стоимостью 30 миллионов гривен, четыре из которых выделено из государственного бюджета. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Мариупольский технический лицей посетили руководитель Донецкой областной организации Радикальной партии Валерия Заружко, глава мариупольской ячейки партии Александр Лашин и заместитель городского головы Ксения Сухова, где провели осмотр здания, в котором произведут ремонт крыши и кабинетов и выполнят полную реконструкцию с использованием современных энергосберегающих материалов.

«Чтобы дети чувствовали внимание взрослых, необходимо обеспечить им достойные условия для обучения», — отметила Заружко.

По словам директора учебного заведения Алины Беззапоновой, здание очень нуждается в ремонте, в нем течет крыша, а стены покрыты трещинами.

«Наш лицей – один из лучших в городе. Большое спасибо, что обратили на нас внимание, и что удалось найти деньги», - отметила она.

С посетителями пообщались ученики лицея, которые интересовались ходом будущего ремонта и делились своими достижениями, а также исполнили гимн учебного заведения.

«Вы будущие светлые умы нашего государства. Спасибо за ваш труд, усердие, жажду к знаниям. Для нас всегда будет приоритетом образование, развитие спорта и здравоохранения. Вместе мы построим достойное будущее для вас», - подвела итоги встречи Валерия Заружко.

  
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