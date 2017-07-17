17.07.2017 / 15:43



За что мариупольцам могут отказать в субсидии: перечень "нарушений"

Остаться без помощи могут мариупольцы, которые скрывают доход, не платят за коммуналку или сделали крупную покупку, передает ilich.in.ua со ссылкой на «Сегодня».

В Украине по итогам этого года, как подсчитали в Минсоцполитики, девять из 12 миллионов украинских семей будут получать субсидии. В конце прошлого года на программу субсиди-2017 выделили 47 миллиардов гривен, однако уже в мае стало понятно, что денег не хватает. В прошлом месяце бюджет увеличили до 61 миллиарда. Как заявляет замглавы парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алена Бабак, расходы на коммунальную скидку в этом году могут и вовсе достичь 100 миллиардов гривен. Один из способов снизить расходы – ужесточить требования к субсидиантам. Представляем перечень "нарушений", за которые могут лишить субсидии.

Крупная покупка

Как узнают: в Минфине отдел верификации сверяет информацию из разных реестров, имеют доступ к банковским счетам

Легче всего обнаружить покупку участка земли или машины, эта информация отображается в государственных реестрах. Но если, к примеру, приобрести дорогой телефон за наличку, такая покупка может остаться незамеченной.

В постановлении Кабмина уточняют, что к покупкам относятся: приобретение земельного участка, квартиры или дома, машины, строительных материалов, расходы на ремонт жилья или транспорта.

Скрыли дополнительный доход, например, от сдачи квартиры в аренду

Как узнают: Минсоцполитики предлагает расширить полномочия социальных инспекторов. Если по итогам исследования материального положения семьи окажется, что в квартире живет другая семья

Как говорится в правительственном постановлении, речь идет о всех незадекларированных доходах. Правда, в Минфине заверили, что ловить "за руки" бабушек, которые продают собственноручно выращенные овощи, не будут.

Есть задолженность за коммуналку как минимум за два месяца

Как узнают: информация о задолженности отображается на индивидуальных счетах домохозяйств

В этом году субсидии не продлили украинцам, которые накопили долги по коммуналке. Если есть долг, субсидию оформить можно только в том случае, если раньше ее не получали.

Дохода семьи достаточно, чтобы самому платить за коммуналку

Как узнают: информацию о доходах органы соцзащиты получают из налоговой службы, Пенсионного фонда и других ведомств