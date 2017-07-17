17.07.2017 / 14:36



Мариупольская академия полиции выпустила первых новобранцев (ФОТО, ВИДЕО)















Сегодня приняли присягу первые выпускники Мариупольского центра первичной профессиональной подготовки - Академии полиции и Донецкого юридического института МВД. Торжество прошло на площади Воинов-Освободителей в Приморском районе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

На торжестве по случаю принятия присяги новобранцев городской голова Мариуполя Вадим Бойченко вручил благодарности лучшим слушателям курсов спецподготовки.

«Сегодня первый выпуск Мариупольской академии полиции. Вами гордится город, регион Донецкой и Луганской областей, вся Украина. Для наших регионов - это непростая профессия, поэтому желаю, чтобы вы пронесли сегодняшний оптимизм через будни тяжелых завтрашних дней. Чтобы вы всегда возвращались домой и вас всегда кто-то ждал», - обратился к выпускникам Вадим Бойченко.

Присягу на верность украинскому народу дал 101 слушатель курсов специальной подготовки, из которых уже завтра в подразделениях Национальной полиции Донецкой области будут служить 73 человека, а 28 - в Луганской .

Как рассказал ректор Донецкого юридического института МВД Виктор Бесчастный, обучение проходило в течение четырех месяцев.

«За это малое время им нужно было дать все. Поэтому курс подготовки включил тактику, новую законодательную базу, навыки общения с населением, основы фиксации, упреждений, профилактику и разъяснений правонарушений. Все выпускники - жители Донецкого и Луганского региона и готовы работать в прифронтовых условиях, это их осознанный выбор - никто не написал рапорт и не просил перевода в другую область страны», - сказал ректор.