17.07.2017 / 13:55



Мариупольцы смогут оценить качество работы правоохранителей и внести свои предложения В Мариуполе общественность вместе с полицией обсудит эффективность работы правоохранителей. Как сообщает MRPL.CITY, патрульная полиция предлагает внедрить практику развитых стран Community Policing, в рамках которой будут проходить регулярные встречи с громадой города, передает ilich.in.ua. «Периодически вы пишете посты в Facebook о работе патрульной полиции (как очень хорошие, так и не очень хорошие). Но это не всегда эффективно, потому что не всегда информация доходит до нас! Патрульной полиции очень интересно ваше мнение и ваше видение ситуации, ее интересуют ваши потребности и проблемы», - говорится в сообщении в соцсетях. При общении с правоохранителями мариупольцы смогут высказать свое мнение о качестве их работы, внести предложения и получить разъяснения от руководства полиции. Первая встреча состоится 20 июля на базе свободного пространства «Halabuda». Начало в 18:00.