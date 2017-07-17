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17.07.2017 / 13:55
Мариупольцы смогут оценить качество работы правоохранителей и внести свои предложения
В Мариуполе общественность вместе с полицией обсудит эффективность работы правоохранителей.
Как сообщает MRPL.CITY, патрульная полиция предлагает внедрить практику развитых стран Community Policing, в рамках которой будут проходить регулярные встречи с громадой города, передает ilich.in.ua.
«Периодически вы пишете посты в Facebook о работе патрульной полиции (как очень хорошие, так и не очень хорошие). Но это не всегда эффективно, потому что не всегда информация доходит до нас! Патрульной полиции очень интересно ваше мнение и ваше видение ситуации, ее интересуют ваши потребности и проблемы», - говорится в сообщении в соцсетях.
При общении с правоохранителями мариупольцы смогут высказать свое мнение о качестве их работы, внести предложения и получить разъяснения от руководства полиции.
Первая встреча состоится 20 июля на базе свободного пространства «Halabuda». Начало в 18:00.