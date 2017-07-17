17.07.2017 / 13:19



Абитуриентам Мариуполя: при невозможности зарегистрировать электронный кабинет, разрешено подавать документы в бумажном виде Из-за наличия некоторых проблем в работе единой электронной базы абитуриентам, которые не могут зарегистрировать электронный кабинет, предоставили возможность подавать документы в бумажном варианте, передает ilich.in.ua со ссылкой на Osvita.ua.

"В связи с введением нового программного обеспечения с усиленными требованиями к идентификации поступающих, имеют место отдельные случаи отказа в регистрации электронных кабинетов, связанные с другими различиями в регистрационных данных. В таком случае с 15 июля 2017 года абитуриент может подать заявление и документы в бумажной форме, если в присутствии представителя приемной комиссии высшего учебного заведения будет проверена невозможность создания электронного кабинета абитуриента", - отмечается в сообщении.



Заявления в бумажной форме могут подавать абитуриенты для получения образовательной степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения в следующих случаях:



- абитуриенты, которые имеют специальные условия для участия в конкурсном отборе при поступлении для получения высшего образования на основе полного общего среднего образования, предусмотренные пунктом 3 раздела III Условий (Условия приема на обучение в высшие учебные заведения в 2017 году, утвержденные приказом Министерства образования и науки Украины от 13 октября 2016 № 1236, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23 ноября 2016 г. под № 1515/29645 (с изменениями). - Ред.), или право на зачисление по квотам-1, квотам-2, предусмотренное пунктом 5 раздела IV Условий (то есть, имеющих право на поступление по собеседованию, экзаменами (экзаменами и внешним независимым оцениванием) и квотами-1, квотами-2)



- абитуриенты, которые имеют разногласия в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле или гражданстве поступающего в аттестате о полном общем среднем образовании и в сертификате внешнего независимого оценивания, в т.ч. абитуриенты, которые имеют бумажные аттестаты старого образца (дипломы квалифицированного рабочего или младшего специалиста с записями о получении среднего образования), которые не вносились в централизованные базы данных.



Заявления в бумажной форме подаются поступающими лично в приемную комиссию вуза.