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17.07.2017 / 12:38
Под Мариуполем на неизвестном устройстве подорвался трактор (ОБНОВЛЕНО)
В Гнутово под Мариуполе в поле на взрывном устройстве подорвался трактор. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.
Происшествие случилось сегодня около 11 часов.
По состоянию на 13 часов дня стало известно, что трактор наехал колесом на мину в поле за 1,5 километра от жилых домов на выезде из поселка Гнутово. Техника выгорела дотла. Тракторист-водитель получил осколочные ранения и ожоги, еще у одного пассажира 1994 года рождения предварительно констатировано контузию и шок. Оба доставлены с места происшествия в больницу.
Факт квалифицированы по ч.1 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
С начала года в Донецкой области зафиксировано 3 случая, когда трактор встречал взрывное устройство, в результате чего пострадали 4 человека.