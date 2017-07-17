17.07.2017 / 12:38



Под Мариуполем на неизвестном устройстве подорвался трактор (ОБНОВЛЕНО)















В Гнутово под Мариуполе в поле на взрывном устройстве подорвался трактор. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области, передает ilich.in.ua.