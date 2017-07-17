17.07.2017 / 10:49



Мариупольцы предлагают ограничить в городе число пивных ларьков

Мариупольцы предлагают ограничить число пивных ларьков в городе. Такая инициатива зарегистрирована на сайте городских петиций Мариуполя, сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

«Ежедневно с самого утра, вне зависимости рабочий это день или выходной, на улицах города бродят выпившие люди. В городском транспорте наблюдается та же картина: с 8 утра мужчины едут с перегаром. И на все это смотрят дети! Не говоря уже о том, что данная картина просто неприятна для взора… Если раньше с наступлением темноты было страшно выходить на улицу, то теперь страшно идти средь бела дня по проспекту, потому что на каждом шагу пьяные и неадекватные лица!» - пишут инициаторы петиции.

Автор Светлана Малай уверена, что решить проблему сможет урегулирование минимального количества заведений торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками в городе.