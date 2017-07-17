17.07.2017 / 10:16



Мариупольские металлурги в день профессионального праздника получили государственные награды

Представители мариупольских меткомбинатов "за весомый личный вклад в развитие отечественной металлургической и горнодобывающей промышленности, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм" отмечены государственными наградами по случаю Дня работников металлургической и горнодобывающей промышленности, передает ilich.in.ua со ссылкой на сайт главы государства.

Так, орденом "За заслуги" III степени награжден горновой цеха металлургического комбината "Азовсталь" Сергей Коломоец.

Кроме того, присвоено звание "Заслуженный металлург Украины" директору по технологии и качеству мариупольского меткомбината им.Ильича Константину Писмареву.