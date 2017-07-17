17.07.2017 / 09:45



Возвращение Премьер-лиги в Мариуполь футбольные фанаты отметили рекордом дня (ФОТО)























В воскресенье, 16-го июля, Украинская Премьер-лига вернулась в Мариуполь. В матче 1-го тура нового чемпионата команда «приазовцев» сыграла с «Вересом» (0:0), передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-центр ФК «Мариуполь».