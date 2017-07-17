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Главная / Лента новостей / Возвращение Премьер-лиги в Мариуполь футбольные фанаты отметили рекордом дня (ФОТО)

17.07.2017 / 09:45

Возвращение Премьер-лиги в Мариуполь футбольные фанаты отметили рекордом дня (ФОТО)











В воскресенье, 16-го июля, Украинская Премьер-лига вернулась в Мариуполь. В матче 1-го тура нового чемпионата команда «приазовцев» сыграла с «Вересом» (0:0), передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-центр ФК «Мариуполь».

По данным официального рапорта арбитра на стадионе «Ильичевец» на этой игре присутствовали 8500 человек. Это лучший показатель, своеобразный рекорд, в воскресный игровой день Украинской Премьер Лиги, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

  
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15:09
Мариупольцы будут представлять Украину на Дефлимпийских играх
14:36
Мариупольская академия полиции выпустила первых новобранцев (ФОТО, ВИДЕО)
13:55
Мариупольцы смогут оценить качество работы правоохранителей и внести свои предложения
13:19
Абитуриентам Мариуполя: при невозможности зарегистрировать электронный кабинет, разрешено подавать документы в бумажном виде
12:38
Под Мариуполем на неизвестном устройстве подорвался трактор (ОБНОВЛЕНО)
12:09
На усиление несущих конструкций мариупольских многоэтажек из горбюджета выделено около 11 млн грн.
11:29
Мариупольцы поддержали переименование Административной площади
10:49
Мариупольцы предлагают ограничить в городе число пивных ларьков
10:16
Мариупольские металлурги в день профессионального праздника получили государственные награды
09:45
Возвращение Премьер-лиги в Мариуполь футбольные фанаты отметили рекордом дня (ФОТО)
09:09
Два мариупольских поселка полдня будут без воды
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17.07.2017
15:25 Вуз-переселенец из Донецка вошел в 20 лучших университетов Украины
14:06 ЕС направит на территории вблизи линии соприкосновения на Донбассе 50 млн евро
12:56 В Раде зарегистрирован законопроект по урегулированию выплат пенсий переселенцам Донбасса
11:47 На Донетчине тестируют технологию оплаты проезда в маршрутках с помощью QR-кода (ФОТО)
10:30 Экологический ущерб от войны на Донбассе около 15 млрд гривен
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