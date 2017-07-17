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17.07.2017 / 09:45
Возвращение Премьер-лиги в Мариуполь футбольные фанаты отметили рекордом дня (ФОТО)
В воскресенье, 16-го июля, Украинская Премьер-лига вернулась в Мариуполь. В матче 1-го тура нового чемпионата команда «приазовцев» сыграла с «Вересом» (0:0), передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-центр ФК «Мариуполь».
По данным официального рапорта арбитра на стадионе «Ильичевец» на этой игре присутствовали 8500 человек. Это лучший показатель, своеобразный рекорд, в воскресный игровой день Украинской Премьер Лиги, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.