14.07.2017 / 17:26



В мариупольской Сартане мостом соединят две части улицы (ФОТО)







В мариупольском поселке Сартана появится мост, которые соединит две части улицы Октябрськой. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Соответствующую инициативу местных жителей поддержал руководитель мариупольской ячейки Радикальной партии Александр Лашин.

Депутат Сартанского поссовета Валентин Костиц отметил, что в былые времена здесь был небольшой металлический мостик через балку, но со временем он износился, и три года назад его заменили на железобетонный настил.

«Местные жители говорят, что новый мост построили, чтобы люди хоть как-то могли перейти на другую сторону. Но беда в том, что он предназначен только для пешеходов. Ни скорая помощь, ни машина пожарных, ни другой транспорт здесь не проедет», — сказал Костиц.

В дальнейших планах членов Радикальной партии - асфальтирование дороги, отсыпанной шлаком.