14.07.2017 / 17:00



Мариупольский полигон ТБО больше не будет засорять город полиэтилена

В Мариуполе реализовали проект по установке ловушек полиэтиленовых предметов, планируют соорудить и сетчатые ограждения. Благодаря выделенным из местного бюджета средствам, предприятие закупит также новую технику. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Ловушки полиэтилена и переносные ограждения воспрепятствуют перелету предметов за пределы полигона на санитарную зону. В скором времени предприятие получит и специальные каток-уплотнитель и бульдозер.

«Это новая и современная техника, которую используют европейские полигоны. Таким образом, мы на два шага становимся ближе к европейской практике. Это позволит нам намного правильнее, быстрее и эффективнее работать с отходами, поступающими на наш полигон», - отметил директор КП «Полигон ТБО» Виктор Азизов.

По словам городского головы Вадима Бойченко, с помощью техники можно решить проблемы с запахом, возгоранием и утилизацией мусора. Также мэр рассказал о строительстве сортировочной очереди полигона. Сортировка конкретной группы отходов позволит их переработать и повторно использовать.

«Полигон может на этом зарабатывать. Сейчас мы создаем комплексную схему утилизации отходов и изучаем его морфологию, которая позволит увидеть общую картину, какой процент мусора мы можем переработать», - отметил Вадим Бойченко.