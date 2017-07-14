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14.07.2017 / 15:05
В первом туре чемпионата ФК «Мариуполь» сыграет с «Вересом»
16-го июля стартует Украинская Премьер-лига. В первом туре чемпионата ФК «Мариуполь» сыграет с «Вересом». Об этом сообщает пресс-центр «приазовцев», передает ilich.in.ua.
Игра состоится в Мариуполе на стадионе «Ильичевец». По решению дирекции УПЛ эта игра начнется в 17:00.
Накануне старта нового сезона ФК «Мариуполь»разработал для своих болельщиков билетную и абонементную программы, с которыми можно ознакомиться здесь.
Те же любители футбола, которые не смогут воочию увидеть игру обновленной приазовской команды, смогут посмотреть поединок на канале «Футбол 1». Начало трансляции в 16:50.