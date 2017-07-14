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14.07.2017 / 13:45
В следующем сезоне Мариупольский драмтеатр удивит и порадует зрителей новыми постановками (ВИДЕО)
Уже в следующем сезоне Мариупольский драматический театр готовит сюрприз для мариупольцев. Новые постановки удивят и порадуют зрителей. Впереди «Энеида» Котляревского и две комедии, передает ilich.in.ua со ссылкой на сюжет Мариупольского ТВ.
«Одна из них - комедия абсурдная, американского автора Нила Саймона. Называется «Дураки или деревня дураков». И вторая пьеса - израильского автора Михаила Хельфица «В ожидании его»», - рассказал главный режиссёр Драматического театра Анатолий Левченко.
Ну а пока Драматический театр уходит на каникулы. Минувший сезон был достаточно насыщенным - 9 премьер, из них комедии, драмы, музыкально-пластические и детские постановки радовали мариупольцев почти целый год.
А всё благодаря слаженному коллективу, профессионализму режиссёров, актёров, и, конечно же, удачно подобранному репертуару.
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