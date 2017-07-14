14.07.2017 / 13:00



Проблему сточных вод Мариуполя может решить австрийская компания

Представители австрийской компании на следующей неделе планируют посетить Мариуполь, чтобы ознакомиться с проблемой сточных иловых вод в городе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Компания занимается проектированием и изготовлением машин и установок для переработки отходов и очистки сточных вод. Представители КП МПУ «ВКХ Водоканал» отправили в австрийский Штоккерау техническую документацию об общем состоянии иловых отстойников и очистительной системы сточных вод.

«От сотрудничества с австрийской компанией, в первую очередь, мы ожидаем проектов по переработке тех иловых отложений, которые уже есть на данный момент», - отметил начальник КП МПУ «ВКХ» Геннадий Изюмов.