14.07.2017 / 12:20



Мэр Мариуполя посоветовал главам райадминистраций «выходить к людям и на месте решать проблемы ОСМД»

Мэр Вадим Бойченко провел очередное ежемесячное собрание представителей ОСМД и городской власти, на котором обсудили острые вопросы, мешающие полноценно развивать дома, передает ilich.in.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Вадим Бойченко акцентировал внимание на том, что в первую очередь необходимо выполнить ремонт аварийных коммуникаций, проходящих через придомовые территории. Также во всех ОСМД будут построены «уютные дворы».

В ходе дискуссий мэр дал поручение главам районных администраций: «Вам необходимо чаще выходить к людям, во дворы и сразу на месте помогать решать текущие проблемы ОСМД и проводить разъяснительную работу».