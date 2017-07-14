14.07.2017 / 11:43



Военнослужащие на Мариупольском направлении получили сухпайки нового образца (ВИДЕО)

На днях в подразделения мотопехотной бригады, которые выполняют боевые задачи на Мариупольском направлении, поступили новые сухие пайки Вооруженных Сил Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на Минобороны.

Одним из главных изменений является расширение рациона. Это борщи, супы, каши - гречневая, перловая, пшеничная, рисовая, тушеный картофель. В одном пайке присутствуют различные блюда. Более 20 вариантов меню. Также среди нового: сухофрукты, шоколад, кофе и первые блюда. Разработчики уменьшили калорийность набора, а рацион стал полезным и вкусным.

Этот новый сухпайок значительно отличается от того, который сейчас используется в войсках. Благодаря лучшему качеству и использованию новейших технологий его можно непрерывно использовать в течение двадцати одного дня. А это играет важную роль, в условиях, когда отсутствует возможность регулярно доставлять в подразделения продукты.