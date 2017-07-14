Лента новостей Главная/ Лента новостей/ Военнослужащие на Мариупольском направлении получили сухпайки нового образца (ВИДЕО)
14.07.2017 / 11:43
Военнослужащие на Мариупольском направлении получили сухпайки нового образца (ВИДЕО)
На днях в подразделения мотопехотной бригады, которые выполняют боевые задачи на Мариупольском направлении, поступили новые сухие пайки Вооруженных Сил Украины, передает ilich.in.ua со ссылкой на Минобороны.
Одним из главных изменений является расширение рациона. Это борщи, супы, каши - гречневая, перловая, пшеничная, рисовая, тушеный картофель. В одном пайке присутствуют различные блюда. Более 20 вариантов меню. Также среди нового: сухофрукты, шоколад, кофе и первые блюда. Разработчики уменьшили калорийность набора, а рацион стал полезным и вкусным.
Этот новый сухпайок значительно отличается от того, который сейчас используется в войсках. Благодаря лучшему качеству и использованию новейших технологий его можно непрерывно использовать в течение двадцати одного дня. А это играет важную роль, в условиях, когда отсутствует возможность регулярно доставлять в подразделения продукты.
По словам военных, им понравилось также и то, что в этом пайке появились сухофрукты, джем, шоколад и кетчупы, чего раньше не было.
При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua
обязательно.
Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60,
реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76