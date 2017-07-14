14.07.2017 / 11:02



В курортном поселке под Мариуполем оползни уничтожают 150 домов (ВИДЕО) В курортном поселке Мелекино под Мариуполем из-за стихии рушатся жилые дома – несколько уже уничтожены, а десятки находятся на грани разрушения. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua. Более всего пострадали жители улиц Братьев Щербань и Гагарина. Проблема, на которую обратили внимание еще 20 лет назад, до сих пор не решена – противооползневые сооружения так и не были возведены. Несмотря на разработанные проекты по профилактике разрушений, ни один из не был реализован из-за недостатка финансирования и халатности исполнителей. А выделенных из госбюджета 5 млн грн оказалось недостаточно. Как рассказал жительница Татьяна Пугачева, одна из стен ее дома упала в три часа ночи. Еще шесть лет назад она гордилась своим домом на побережье Азовского моря. Беспокойство пришло, когда на стене появилась первая трещина, затем здание стало стремительно разрушаться. «У меня отличный дом: белый, красивый – все любовались! Здесь жила вся моя семья, но однажды в три часа ночи у меня обрушилась стенка и упала. Я была в шоке, хорошо, что детей не было», - рассказывает женщина. Вместе с Татьяной Пугачевой в доме проживали дочь и трое маленьких внуков. Сейчас семья переехала в квартиру, тоже в поселке Мелекино, которую женщина получила от колхоза, где проработала много лет. В качестве компенсации за утраченное жилье государство выделило ей 4 тыс. грн и земельный участок. Однако средств на строительство нового дома у Татьяны Пугачевой нет. По словам главы сельского совета Мелекино Владимира Поповича, домов, наиболее подверженных опасности, сегодня около 150-ти. «Оползень каждый день дает о себе знать. Вы посмотрите в каком здании мы находимся - сельский совет. Оно в аварийном состоянии. Я постоянно хожу под риском того, что это здание может завалиться и я, как первый руководитель, буду нести ответственность, вплоть до уголовной. Но вариантов пока нет», - сказал он. Владимир Попович отмечает, что всего на компенсацию по утраченному жилью малообеспеченным семьям поселка Мелекино выделено порядка 40 тыс. грн. «Из-за оползней страдают не только дома, но и водопроводные сети. Это очень серьезная проблема, на решение которой сегодня нам никто не выделит денег. А решать ее нужно с побережья Азовского моря», - подчеркнул Владимир Попович.