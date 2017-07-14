14.07.2017 / 10:25



Прифронтовым селам под Мариуполем окажет помощь ровенский футбольный клуб

Футбольный клуб «Верес», который в первом туре Премьер-лиги сыграет на выезде против ФК «Мариуполь», планирует кроме футбола, посетить несколько сел возле Мариуполя. Ожидается, что ровенский клуб выполнит еще и гуманитарную миссию, передает ilich.in.ua со ссылкой на Tribuna.com.