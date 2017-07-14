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Главная / Лента новостей / Прифронтовым селам под Мариуполем окажет помощь ровенский футбольный клуб

14.07.2017 / 10:25

Прифронтовым селам под Мариуполем окажет помощь ровенский футбольный клуб

Футбольный клуб «Верес», который в первом туре Премьер-лиги сыграет на выезде против ФК «Мариуполь», планирует кроме футбола, посетить несколько сел возле Мариуполя. Ожидается, что ровенский клуб выполнит еще и гуманитарную миссию, передает ilich.in.ua со ссылкой на Tribuna.com.

В сообщении отмечается, что в планах представителей клуба посетить с гуманитарной помощью приазовские села Мирное и Чермалык, а также 40-ю артиллерийскую бригаду, которая несет службу под Мариуполем.

  
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17:00
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16:26
В связи с празднованием Дня металлурга в центре Мариуполя будет перекрыто движение транспорта
15:50
В Мариуполе изъяли контрафактные товары на сумму более полумиллиона гривен (ФОТО)
15:05
В первом туре чемпионата ФК «Мариуполь» сыграет с «Вересом»
14:16
Мариупольцев предупреждают об изменении маршрута трамвая №7
13:45
В следующем сезоне Мариупольский драмтеатр удивит и порадует зрителей новыми постановками (ВИДЕО)
13:00
Проблему сточных вод Мариуполя может решить австрийская компания
12:20
Мэр Мариуполя посоветовал главам райадминистраций «выходить к людям и на месте решать проблемы ОСМД»
11:43
Военнослужащие на Мариупольском направлении получили сухпайки нового образца (ВИДЕО)
11:02
В курортном поселке под Мариуполем оползни уничтожают 150 домов (ВИДЕО)
10:25
Прифронтовым селам под Мариуполем окажет помощь ровенский футбольный клуб
09:45
Юные мариупольцы поздравили металлургов с профессиональным праздником (ВИДЕО)
09:09
Предприятия Мариуполя уплатили более 60 млн грн экологического налога
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14.07.2017
17:30 Донетчина получает самый качественный газ в Украине
16:15 Студентам-переселенцам назначают соцстипендию, несмотря на успеваемость
15:00 На Донетчине отреставрировали уникальную 100-летнюю картину
13:18 На Донетчине состоится фестиваль борща
12:00 ПРООН планирует открыть для бизнеса новый Донбасс
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