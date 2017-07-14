14.07.2017 / 09:45



Юные мариупольцы поздравили металлургов с профессиональным праздником (ВИДЕО)

В канун Дня металлурга и горняка юные мариупольцы поделились своими знаниями о металлургии и поздравили представителей огненной профессии с праздником. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Дети рассказали, для чего выпускают металл и где он используется, а также поздравили мариупольских металлургов с профессиональным праздником.