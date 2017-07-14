14.07.2017

Юные мариупольцы поздравили металлургов с профессиональным праздником (ВИДЕО)
В канун Дня металлурга и горняка юные мариупольцы поделились своими знаниями о металлургии и поздравили представителей огненной профессии с праздником. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Дети рассказали, для чего выпускают металл и где он используется, а также поздравили мариупольских металлургов с профессиональным праздником.
Напомним, 16 июля в Украине профессиональный праздник отмечают работники металлургической и горнодобывающей промышленности. В Мариуполе торжества по случаю профессионального праздника пройдут 15 июля в парке им. Гурова и на Театральной площади, где состоится концерт Наталии Могилевской и группы Real O.
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