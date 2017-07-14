14.07.2017 / 09:09



Предприятия Мариуполя уплатили более 60 млн грн экологического налога

За первое полугодие 2017 предприятия Донецкой области уплатили 517 млн вЂ‹вЂ‹грн экологического налога, 12% от общих поступлений обеспечили предприятия Мариуполя. Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области.

В этом году собранная сумма эко-налога на 211 млн грн превысила показатели первого полугодия прошлого года.

Согласно распределению средств, из общей суммы, в местные бюджеты поступило 414 млн грн, в государственный бюджет - 103 млн гривен.

Следует отметить, что большая часть по уплате экологического налога принадлежит плательщикам Бахмутской ОГНИ, а именно - 190 млн грн, или 37%. Второе место занимают предприятия Марьинского ОГНИ с результатом почти в 102 млн грн, или 20%. Тройку лидеров по обеспечению поступлений по экологическому налогу закрывают предприятия, находящихся на учете в Мариупольской ОГНИ - более 61 млн грн, или 12% от общих поступлений эко-налога.