Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 13 июля 2017 года, Четверг
Нет – пустым обещаниям
С первой важной победой!
Ориентированы на молодежь
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Активисты проверили мариупольские аптеки на выполнение программы "Доступнi лiки" (ВИДЕО)

13.07.2017 / 17:39

Активисты проверили мариупольские аптеки на выполнение программы "Доступнi лiки" (ВИДЕО)

В Мариуполе активисты Радикальной партии Олега Ляшко проверили, как аптеки выполняют программу "Доступнi лiки", в рамках которой государством предусмотрено бесплатное или с 50% скидкой обеспечение медикаментами людей с бронхиальной астмой, сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, в одной из аптек активисты не смогли получить одно из лекарств по данной программе. Руководитель аптечного отделения пояснила это проблемой с поставками.

В других аптеках также отметили, что рецептов выписывается очень много, однако качество предоставления услуг по данной программе зависит от поставщиков, которые должны вовремя и в полном объеме поставлять медикаменты из списка программы.

Некоторые руководители аптечных отделений отметили, что хотели бы поддержать инициативу, однако им не выделили средства на её осуществление.

Активисты предложили участникам программы обращаться в Радикальную партию, которая окажет помощь в вопросах поддержки инициативы "Доступнi лiки".

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

13.07.2017


17:39   Активисты проверили мариупольские аптеки на выполнение программы "Доступнi лiки" (ВИДЕО)


17:30   Донецкий ФК «Шахтер» показал «угольный» дизайн номеров (ФОТО)


17:13   Жителям нескольких районов Мариуполя ограничат водоснабжение


16:51   Предприимчивый мариуполец «обчистил» сейф своего руководителя


16:27   В Донецкой области сократилось количество официальных безработных


16:19   Улучшение экологии в Мариуполе будет заметно через три года, - Ю.Зинченко


15:42   Программа поддержки ОСМД Мариуполя уникальна и не имеет аналогов в других городах, - мэр


15:15   В Донецкой области аптека продавала кодеиносодержащие препараты


15:04   «Ощадбанк» предупреждает мариупольцев о новой мошеннической схеме


14:26   В Мариуполе могут появиться "прозрачные школы"


14:00   На неконтролируемую Донетчину везли автозапчасти и стартовые пакеты на 200 тыс.грн (ФОТО)


13:49   Японский художник разрисует школу в Мариуполе (ФОТО)


13:10   Мариупольцы с инвалидностью могут пройти бесплатную профессиональную реабилитацию в Виннице


12:46   Порошенко надеется, что следующие саммиты Украина-ЕС проведут в Донецке и Ялте


12:18   Мариуполь проинспектирует Вице-президент Еврокомиссии


11:39   К Дню металлурга и горняка Группа Метинвест открывает в Мариуполе детские игровые площадки


11:35   План Макрона предусматривают комплекс мер по урегулированию на Донбассе


10:59   Мариупольские правоохранители пресекли попытку реализации 250 миллиграммов ртути


10:18   Мариупольцев предупреждают о возможных перебоях со связью на линии «102»


10:17   Минобороны выпустило цикл документальных фильмов о боях за Донецкий аэропорт (ВИДЕО)

Календарь
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
13.07.2017
17:39
Активисты проверили мариупольские аптеки на выполнение программы "Доступнi лiки" (ВИДЕО)
17:13
Жителям нескольких районов Мариуполя ограничат водоснабжение
16:51
Предприимчивый мариуполец «обчистил» сейф своего руководителя
16:19
Улучшение экологии в Мариуполе будет заметно через три года, - Ю.Зинченко
15:42
Программа поддержки ОСМД Мариуполя уникальна и не имеет аналогов в других городах, - мэр
15:04
«Ощадбанк» предупреждает мариупольцев о новой мошеннической схеме
14:26
В Мариуполе могут появиться "прозрачные школы"
13:49
Японский художник разрисует школу в Мариуполе (ФОТО)
13:10
Мариупольцы с инвалидностью могут пройти бесплатную профессиональную реабилитацию в Виннице
12:18
Мариуполь проинспектирует Вице-президент Еврокомиссии
11:39
К Дню металлурга и горняка Группа Метинвест открывает в Мариуполе детские игровые площадки
10:59
Мариупольские правоохранители пресекли попытку реализации 250 миллиграммов ртути
10:18
Мариупольцев предупреждают о возможных перебоях со связью на линии «102»
09:43
Кабмин выделяет субвенцию для приобретения ангиографа мариупольской больнице скорой медпомощи
09:09
В Мариуполе до конца года планируют довести до нуля наличие незаконных МАФов (ФОТО, ВИДЕО)
Все новости
Новости Украины и Мира
13.07.2017
17:30 Донецкий ФК «Шахтер» показал «угольный» дизайн номеров (ФОТО)
16:27 В Донецкой области сократилось количество официальных безработных
15:15 В Донецкой области аптека продавала кодеиносодержащие препараты
14:00 На неконтролируемую Донетчину везли автозапчасти и стартовые пакеты на 200 тыс.грн (ФОТО)
12:46 Порошенко надеется, что следующие саммиты Украина-ЕС проведут в Донецке и Ялте
11:35 План Макрона предусматривают комплекс мер по урегулированию на Донбассе
10:17 Минобороны выпустило цикл документальных фильмов о боях за Донецкий аэропорт (ВИДЕО)
09:15 На Донетчине халатность чиновника лесничества привела к порубке леса на более чем 3 млн грн
12.07.2017
17:37 Студенты Донбасса могут бесплатно отдохнуть в языковом лагере YOU Camp
16:31 Спортсмен Донетчины - чемпион Украины по конному спорту (ФОТО)
15:31 Реинтеграцию Донбасса обсудят со странами-партнерами
14:20 В честь поэта Донетчины Нацбанк выпустил монету (ФОТО)
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования