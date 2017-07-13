13.07.2017 / 17:39



Активисты проверили мариупольские аптеки на выполнение программы "Доступнi лiки" (ВИДЕО)

В Мариуполе активисты Радикальной партии Олега Ляшко проверили, как аптеки выполняют программу "Доступнi лiки", в рамках которой государством предусмотрено бесплатное или с 50% скидкой обеспечение медикаментами людей с бронхиальной астмой, сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Так, в одной из аптек активисты не смогли получить одно из лекарств по данной программе. Руководитель аптечного отделения пояснила это проблемой с поставками.

В других аптеках также отметили, что рецептов выписывается очень много, однако качество предоставления услуг по данной программе зависит от поставщиков, которые должны вовремя и в полном объеме поставлять медикаменты из списка программы.

Некоторые руководители аптечных отделений отметили, что хотели бы поддержать инициативу, однако им не выделили средства на её осуществление.