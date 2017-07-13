13.07.2017 / 16:19



Улучшение экологии в Мариуполе будет заметно через три года, - Ю.Зинченко

После завершения капитальной реконструкции на металлургических предприятиях имени Ильича и «Азовсталь» мариупольцы почувствуют улучшение экологической ситуации. Об этом в прямом эфире «Мариупольского телевидения» заявил генеральный директор меткомбината имени Ильича Юрий Зинченко, передает MRPL.CITY.

В настоящее время ММКИ сфокусировал внимание на реконструкции аглофабрики. По словам Юрия Зинченко, именно она дает 68% всех валовых выбросов небезопасных соединений меткомбината Ильича.

«Как только мы реализуем этот большой проект, то это будет сразу облегчение экологической ситуации в городе. Помимо реконструкции газоочистки конверторов, на комбинате имени Ильича идет подготовка к дальнейшей реконструкции доменного передела. Кроме того, проходит модернизация газоочистного оборудования доменного передела на комбинате «Азовсталь». Также занимаемся разработкой проекта по реконструкции водного хозяйства предприятия», - отметил Юрий Зинченко.