13.07.2017 / 14:26



В Мариуполе могут появиться "прозрачные школы"

В Мариуполе обсудили проект «Прозора школа», который создавался местными активистами в течение года.

Активисты намерены сделать финансирование школ Мариуполя максимально прозрачным, чтобы родители понимали, на что и из каких источников тратятся деньги и сами могли решать, сколько им сдавать средств, передает ilich.in.ua со ссылкой на ИА "Вчасно".

Начать планируют с создания в школах информационных стендов, далее – единого информационного ресурса, где будут зарегистрированы все школы города.

Здесь же будет размещена информация о досуге детей. Родители смогут узнать расписание и направление кружков в каждой из школ, чтобы организовать для ребенка доступное и интересное времяпровождение.

Планируется также создание наблюдательного совета для мониторинга школ, в составе которого будут родители, работники сферы образования и местные депутаты. Это позволит предотвратить «директорский контроль» во всем и предоставить возможность для развития родительских комитетов.

План помощи молодым учителям включает создание фонда служебного жилья, обеспечение их премиями и грантовой поддержкой, а также введение платформы по сбору средств для содействия инициативам молодых специалистов.

«Проект поддерживает прогрессивная педагогическая общественность, родители, отдельные директора школ, — говорит активист Петр Андрющенко. — Мы сделали его максимально компромиссным для всех».