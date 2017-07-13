Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото

Сегодня: 13 июля 2017 года, Четверг
О бедной науке замолвите слово
Ориентированы на молодежь
С первой важной победой!
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас

Лента новостей
Главная / Лента новостей / Мариуполь проинспектирует Вице-президент Еврокомиссии

13.07.2017 / 12:18

Мариуполь проинспектирует Вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис после завершения саммита ЕС-Украина планирует посетить Мариуполь 14 июля, передает ilich.in.ua со ссылкой на «Деловую Столицу».

Во время визита Домбровскис ознакомится с состоянием гуманитарной помощи от ЕС, а также обсудит дальнейшие реформы и потребности с представителями власти и местной общины.

В Мариуполе Домбровскис посетит Центр социальных служб для внутренне перемещенных лиц, в восстановлении которого помогал ЕС.

Также в Мариуполе запланирована пресс-конференция Домбровскиса с участием министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша и председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского.

Кроме этого, вице-президент Еврокомиссии посетит пункт пропуска на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Также он намерен посетить поселок Талаковка.

  
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
Loading...


Другие новости сегодня

13.07.2017


17:39   Активисты проверили мариупольские аптеки на выполнение программы "Доступнi лiки" (ВИДЕО)


17:30   Донецкий ФК «Шахтер» показал «угольный» дизайн номеров (ФОТО)


17:13   Жителям нескольких районов Мариуполя ограничат водоснабжение


16:51   Предприимчивый мариуполец «обчистил» сейф своего руководителя


16:27   В Донецкой области сократилось количество официальных безработных


16:19   Улучшение экологии в Мариуполе будет заметно через три года, - Ю.Зинченко


15:42   Программа поддержки ОСМД Мариуполя уникальна и не имеет аналогов в других городах, - мэр


15:15   В Донецкой области аптека продавала кодеиносодержащие препараты


15:04   «Ощадбанк» предупреждает мариупольцев о новой мошеннической схеме


14:26   В Мариуполе могут появиться "прозрачные школы"


14:00   На неконтролируемую Донетчину везли автозапчасти и стартовые пакеты на 200 тыс.грн (ФОТО)


13:49   Японский художник разрисует школу в Мариуполе (ФОТО)


13:10   Мариупольцы с инвалидностью могут пройти бесплатную профессиональную реабилитацию в Виннице


12:46   Порошенко надеется, что следующие саммиты Украина-ЕС проведут в Донецке и Ялте


12:18   Мариуполь проинспектирует Вице-президент Еврокомиссии


11:39   К Дню металлурга и горняка Группа Метинвест открывает в Мариуполе детские игровые площадки


11:35   План Макрона предусматривают комплекс мер по урегулированию на Донбассе


10:59   Мариупольские правоохранители пресекли попытку реализации 250 миллиграммов ртути


10:18   Мариупольцев предупреждают о возможных перебоях со связью на линии «102»


10:17   Минобороны выпустило цикл документальных фильмов о боях за Донецкий аэропорт (ВИДЕО)

Календарь
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
год:   месяц:


Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
13.07.2017
17:39
Активисты проверили мариупольские аптеки на выполнение программы "Доступнi лiки" (ВИДЕО)
17:13
Жителям нескольких районов Мариуполя ограничат водоснабжение
16:51
Предприимчивый мариуполец «обчистил» сейф своего руководителя
16:19
Улучшение экологии в Мариуполе будет заметно через три года, - Ю.Зинченко
15:42
Программа поддержки ОСМД Мариуполя уникальна и не имеет аналогов в других городах, - мэр
15:04
«Ощадбанк» предупреждает мариупольцев о новой мошеннической схеме
14:26
В Мариуполе могут появиться "прозрачные школы"
13:49
Японский художник разрисует школу в Мариуполе (ФОТО)
13:10
Мариупольцы с инвалидностью могут пройти бесплатную профессиональную реабилитацию в Виннице
12:18
Мариуполь проинспектирует Вице-президент Еврокомиссии
11:39
К Дню металлурга и горняка Группа Метинвест открывает в Мариуполе детские игровые площадки
10:59
Мариупольские правоохранители пресекли попытку реализации 250 миллиграммов ртути
10:18
Мариупольцев предупреждают о возможных перебоях со связью на линии «102»
09:43
Кабмин выделяет субвенцию для приобретения ангиографа мариупольской больнице скорой медпомощи
09:09
В Мариуполе до конца года планируют довести до нуля наличие незаконных МАФов (ФОТО, ВИДЕО)
Все новости
Новости Украины и Мира
13.07.2017
17:30 Донецкий ФК «Шахтер» показал «угольный» дизайн номеров (ФОТО)
16:27 В Донецкой области сократилось количество официальных безработных
15:15 В Донецкой области аптека продавала кодеиносодержащие препараты
14:00 На неконтролируемую Донетчину везли автозапчасти и стартовые пакеты на 200 тыс.грн (ФОТО)
12:46 Порошенко надеется, что следующие саммиты Украина-ЕС проведут в Донецке и Ялте
11:35 План Макрона предусматривают комплекс мер по урегулированию на Донбассе
10:17 Минобороны выпустило цикл документальных фильмов о боях за Донецкий аэропорт (ВИДЕО)
09:15 На Донетчине халатность чиновника лесничества привела к порубке леса на более чем 3 млн грн
12.07.2017
17:37 Студенты Донбасса могут бесплатно отдохнуть в языковом лагере YOU Camp
16:31 Спортсмен Донетчины - чемпион Украины по конному спорту (ФОТО)
15:31 Реинтеграцию Донбасса обсудят со странами-партнерами
14:20 В честь поэта Донетчины Нацбанк выпустил монету (ФОТО)
Все новости

Редакция


Адрес:
пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034

Телефон: (0629) 47-46-45

Факс: (0629) 56-54-53

Email: pressa@mtv.pics

RSS лента
RSS-подписка
http://www.ilich.in.ua/news.rss


 

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования