13.07.2017 / 12:18



Мариуполь проинспектирует Вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис после завершения саммита ЕС-Украина планирует посетить Мариуполь 14 июля, передает ilich.in.ua со ссылкой на «Деловую Столицу».

Во время визита Домбровскис ознакомится с состоянием гуманитарной помощи от ЕС, а также обсудит дальнейшие реформы и потребности с представителями власти и местной общины.

В Мариуполе Домбровскис посетит Центр социальных служб для внутренне перемещенных лиц, в восстановлении которого помогал ЕС.



Также в Мариуполе запланирована пресс-конференция Домбровскиса с участием министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша и председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского.

Кроме этого, вице-президент Еврокомиссии посетит пункт пропуска на временно неподконтрольной украинской власти территории.