13.07.2017 / 11:39



К Дню металлурга и горняка Группа Метинвест открывает в Мариуполе детские игровые площадки

В честь Дня металлурга и горняка Группа Метинвест планирует открыть в городе еще три детские игровые площадки. Бюджет проекта - более 400 тыс. грн, передает ilich.in.ua со ссылкой на MRPL.CITY.

Активисты общественного союза «Зеленый центр Метинвест» уже подарили игровую площадку воспитанникам мариупольской школы-интерната № 37. Благоустроена прилегающая территория площадью около 10 тысяч кв. метров.

В школе-интернате № 37 обучается 150 воспитанников со всего Мариуполя и прилегающих районов, среди которых есть и дети с особыми потребностями. Благодаря усилиям активистов «Зеленого центра Метинвест» у ребят появилась возможность для активного отдыха на современной игровой площадке.

Чтобы сделать все пространство вокруг школы-интерната комфортным для прогулок и уличных игр, активисты общественного союза высадили 35 деревьев, установили лавочки и урны. Кроме того, побелили цоколь здания и бордюры, подсобные помещения, восстановили игровой инвентарь. Самым радостным событием для ребят стала установка современной игровой площадки с горкой, каруселью, качелями и песочницей.

Праздник порадовал не только воспитанников интерната, но и жителей близлежащих домов. «Видеть счастье наших детей – это один из самых ценных подарков. На эту площадку выходят не только воспитанники интерната. Водим сюда своих детей, внуков. Поэтому от жителей – огромное спасибо», – поделилась эмоциям жительница частного сектора Ирина.

Гостей развлекали аниматоры, для ребят была организована творческая мастерская, где каждый мог нарисовать своими руками картину. Воспитанники интерната получили в подарок развивающие игры, наборы для творчества и мячи. А для всей детворы - воздушные шары и мороженое.

«Для Мариуполя важно, что, несмотря на все экономические трудности, металлурги продолжают помогать городу в его развитии. Совместными усилиями мы меняем наш родной город в лучшую сторону», - сказал первый заместитель городского головы Александр Голтвенко.