13.07.2017 / 10:18



Мариупольцев предупреждают о возможных перебоях со связью на линии «102»



Правоохранители Донетчины предупреждают мариупольцев о возможных перебоях в работе линии "102", передает ilich.in.ua.

"Сегодня с 10.00 в работе линии 102 возможные временные перебои", - говорится в сообщении ведомства.

Обратиться в полицию жители могут по резервным номерами. Введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию в случае нарушения работы линии 102: 067-623-51-52 050-346-24-78 063-336-43-76 Центральный отдел полиции: (0629) 52-72-26, (067) 581-82-12

