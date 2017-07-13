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13.07.2017 / 10:18
Мариупольцев предупреждают о возможных перебоях со связью на линии «102»
Правоохранители Донетчины предупреждают мариупольцев о возможных перебоях в работе линии "102", передает ilich.in.ua.
"Сегодня с 10.00 в работе линии 102 возможные временные перебои", - говорится в сообщении ведомства.
Обратиться в полицию жители могут по резервным номерами.
Введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию в случае нарушения работы линии 102:
067-623-51-52
050-346-24-78
063-336-43-76
Центральный отдел полиции: (0629) 52-72-26, (067) 581-82-12