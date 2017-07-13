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Главная / Лента новостей / В Мариуполе до конца года планируют довести до нуля наличие незаконных МАФов (ФОТО, ВИДЕО)

13.07.2017 / 09:09

В Мариуполе до конца года планируют довести до нуля наличие незаконных МАФов (ФОТО, ВИДЕО)







Начальник управления земельных отношений Мариуполя сообщил о выдаче предупреждений бизнесменам, которые еще не поняли, что время незаконной торговли прошло. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Дмитрий Титов уточнил, что перед началом сноса незаконных МАФов с улиц города всем бизнесменам была предоставлена возможность легализовать свою торговлю и войти в программу по упорядочиванию торговли. Для этого была разработана схема размещения объектов торговли на территории города и определены критерии, которым должны соответствовать торговые объекты.

Удаление незаконных точек торговли с территории города производится по определенной схеме. По словам начальника управления земельных отношений, административная инспекция составляет акт по факту незаконного расположения МАФа, затем владельцу предоставляется 14 дней на его демонтаж. Если процедура вывоза не происходит, подаются документы на комиссию и принимается решение о сносе конструкции. На место выезжает техника, павильон демонтируют. Позже владельца обязывают оплатить стоимость работ по удалению и хранению павильона на полигоне ТБО. Это обходится предпринимателю в сумму от 3 до 5 тысяч гривен. На начало года в Мариуполе зафиксировано наличие 227 торговых объектов, подлежащих вывозу.

В целом по районам статистика следующая: в Центральном районе определены 58 объектов, подлежащих демонтажу, 20 уже демонтировано. В Приморском районе подлежит демонтажу 31 объект, 7 демонтировано. В Кальмиусском районе удалению подлежат 48 МАФов, 5 демонтировано, в Левобережном районе из 92 незаконных 12 МАФов демонтировано.

Из оставшихся 182 объектов 84 уже имеют решение комиссии по демонтажу, документы переданы всем профильным службам и руководству районов города. 98 объектов находятся на стадии составления актов и выдачи предписаний на добровольный их демонтаж.

Дмитрий Титов отметил, что поставлена задача до конца года довести до нуля наличие незаконных МАФов в Мариуполе.

http://mrpl.city/news/view/do-kontsa-goda-s-ulits-mariupolya-polnostyu-ischeznut-nezakonnye-mafy-182-poslednih-pod-pritselom-foto

  
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