12.07.2017 / 17:30



Мариупольцы могут поддержать петицию, чтобы фестиваль «MRPL City» проводился ежегодно







Первый опен-эйр, который прошел в Мариуполе на пляже «Песчанка» с 7 по 9 июля, завоевал сердца горожан и собрал тысячи позитивных отзывов гостей со всех уголков Украины. Многие высказывали пожелания сделать музыкальный фестиваль «MRPL City» традиционным, передает MRPL.CITY.

Сегодня на сайте городских петиций зарегистрировано обращение Романа Караулова, который предлагает проводить в Мариуполе фестиваль ежегодно. По мнению автора петиции, фестиваль «придаст изюминку городу и привлечет множество туристов со всей страны на время его проведения».