12.07.2017 / 16:50



В первый день возобновления работы в ЦПАУ Мариуполя обратилось более тысячи человек

В мариупольском ЦПАУ после долгого перерыва вновь начали прием документов для получения биометрического паспорта для выезда за границу и получения паспорта гражданина. В первый день возобновления выдачи ID-карт и загранпаспортов в центр обратилось более тысячи человек. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Приём документов производится от жителей всех районов Мариуполя.

Заместитель начальника Центра Наталья Белоконь уточнила, что проводится предварительная запись в очередь на получение документов для равномерного распределения нагрузки. Для этого не обязательно гражданам приходить в Центр лично, записаться можно по телефону: 58-70-50; 095-106-12-37; 067-941-04-44, или посредством сайта ЦПАУ в интернете. По результатам первого дня приёма очередь на загранпаспорта уже расписана на июль и август месяц. На внутренние паспорта продолжается запись на июль.