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12.07.2017 / 16:50
В первый день возобновления работы в ЦПАУ Мариуполя обратилось более тысячи человек
В мариупольском ЦПАУ после долгого перерыва вновь начали прием документов для получения биометрического паспорта для выезда за границу и получения паспорта гражданина. В первый день возобновления выдачи ID-карт и загранпаспортов в центр обратилось более тысячи человек. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Приём документов производится от жителей всех районов Мариуполя.
Заместитель начальника Центра Наталья Белоконь уточнила, что проводится предварительная запись в очередь на получение документов для равномерного распределения нагрузки. Для этого не обязательно гражданам приходить в Центр лично, записаться можно по телефону: 58-70-50; 095-106-12-37; 067-941-04-44, или посредством сайта ЦПАУ в интернете. По результатам первого дня приёма очередь на загранпаспорта уже расписана на июль и август месяц. На внутренние паспорта продолжается запись на июль.
На данный момент в отделе выдачи паспортов введены в действие 5 точек для оформления документов и снятия биометрических данных обратившихся, шестой блок оборудования в стадии наладки. Пропускная способность оборудования - 20 человек в день (загранпаспорта), 36 человек в день (ID-карты)
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