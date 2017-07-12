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12.07.2017 / 15:30
Мариупольцев приглашают на всеукраинскую акцию по случаю дня рождения Олега Сенцова
Сегодня в Мариуполе пройдет всеукраинская акция по случаю дня рождения режиссера и активиста Евромайдана Олега Сенцова. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.
Отмечается, что участники акции ознакомятся с отрывками из сборника его рассказов и пьесы «Номера», переданных Олегом Сенцовым из заключения в Лефортово.
Также мариупольцы смогут увидеть фильм Аскольда Курова «Процесс», посвященный осужденному в Крыму на 20 лет лишения свободы кинорежиссеру.
Организатором всеукраинской акции выступило движение «Amnesty International Украина».
В Мариуполе она состоится 12 июля в 19:00 по адресу: ул. Митрополитская, 19.