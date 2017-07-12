12.07.2017 / 14:06



В Днепре команда из Мариуполя дорисовала мурал: фото с высоты птичьего полета











В рамках фестиваля муралов в Днепре на проспекте Слобожанский, 108 появился новый мурал — девушка с вьющимися волосами. Красочный мурал нарисовала команда «Арт-студия 4 путь» из Мариуполя, передает ilich.in.ua со ссылкой на Информатор. Отмечается, что на фестиваль муралов пригласили художников из разных городов Украины - Харькова, Одессы, Мариуполя, Львова и Киева. Конечная цель фестиваля — это появление 10-ти различных художественных рисунков на многоэтажках, которые хорошо видно на центральных дорогах города. В финале фестиваля все художники совместно разрисуют забор на набережной возле жм Красный Камень. Принять в этом участие сможет каждый желающий горожанин.