12.07.2017 / 13:29



В рамках акции «Сделай заметным велосипедиста» в Мариуполе пройдет ночной велопробег (ФОТО)







В Мариуполе в рамках акции «Сделай заметным велосипедиста» стартует ночной велопробег. Велолюбители соберутся у фонтана Театрального сквера, чтобы проехать со светоотражающими элементами по центральным улицам города. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщают организаторы мероприятия, акция стартует 14 июля в 21:00 и пройдет совместно с отделом обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП.

Целью пробега является популяризация правил дорожного движения среди велолюбителей и повышение уровня взаимоуважения автомобилистов и велосипедистов, чтобы снизить аварийные ситуации на дорогах.

«Многие велосипедисты не понимают, что в темное время суток необходимо использовать светоотражающую сигнализацию, для того чтобы водители других транспортных средств могли бы их видеть заблаговременно. В велопробеге могут принять участие все желающие, которым небезразличны вопросы безопасности на дорогах. Для участия обязательное наличие светоотражающих элементов», - сказано в сообщении.