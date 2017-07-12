12.07.2017 / 12:50



В Мариуполе подростки организуют креативные пространства и кинопоказы на море















На конкурсе мини-грантов Мариупольский союз молодежи отметил 17 лучших проектов IV тура, которые планируется реализовать в городе. Об этом сообщает MRPL.CITY, передает ilich.in.ua.

Как сообщается в Лаборатории молодежных инициатив, конкурс для молодежи Приазовья проводится при поддержке Детского фонда ООН (UNICEF Ukraine).

Проекты юных мариупольцев предполагают установку специальных контейнеров для макулатуры и пластика в Центрах поддержки семьи и молодежных центрах, создание в Мариуполе мурала «Мы все равны», который станет яркой фото-площадкой для жителей и гостей города, и комфортных условий для велосипедистов.

Кроме того, тинэйджеры хотят открыть различные креативные пространства в ГБ № 4, ОШ № 17 и школе-лицее № 69, проводить различные мастер-классы и тренинги для детей, а также организовать активный отдых и путешествия для молодежи и просмотры кино на морском побережье.

В планы авторов проектов - победителей Конкурса малых грантов входит организация мероприятий для детей с инвалидностью и детей-сирот. Также будет сформирована инициативная группа по наведению чистоты в п. Сартана. Деятельность молодых мариупольцев коснется и отдаленных районов города.